Sortie BD:"Mort et enterré", un zombie gentil pour fêter Halloween!

Sortie BD. "Mort et enterré" est une BD qui s'adresse à tous. Le héros est un zombie certes mais un zombie sympa. Le lecteur fait la connaissance de Yan, un ado de 13 ans qui ne rêve que d'une chose: réaliser un film de zombie. Mais voilà qu'il meurt... ou presque. Son âme a décidé de ne pas le lâcher et le voilà devenu un vrai zombie ! Drôle et ludique, cette BD familiale est idéale pour fêter Halloween !

En cette période de fête des morts, les esprits sont partout... Et les zombies pas loin ... Alors pour vous détendre, je vous propose cette BD très drôle "Mort et enterré" qui est l'adaptation BD d'un roman jeunesse québécois. Son auteur Jocelyn Boisvert est au scénario avec son complice dessinateur Pascal Colpron. Un duo venu du canada qui apporte leur humour décalé à cette série grand public.

J'aime toujours aimé les zombies

Au départ, il y a un ado, Yan Faucher. Un nom, peut-être prédestiné à... mourir... La faucheuse le rattrape suite à une tragédie. Il se fait poignarder accidentellement alors qu'il intervient dans une dispute entre un dealer et son client. Le jeune garçon de 13 qui rêve de faire un film de zombie se retrouve sous terre. Mais voilà qu'il revient à la vie... ou presque. Il est un zombie ! Son but: retrouver son assassin et reconstruire sa famille anéantie par son décès.

Une critique de la société

Ce récit navigue entre humour et gravité et devient très vite addictif. Le graphisme classique se veut au service d'un histoire pleines de rebondissements. L'objectif est de permettre une lecture facile dès 7 ans et d'éviter des cases trop violentes ou sanguinolentes.

Une BD accessible à tous

Les deux québécois que j'ai rencontrés sont aussi sympa que leur série. A travers l'histoire de Yann et de son ami Nico sont évoqués de nombreux thèmes liés à l'adolescence, à la famille, à l'amitié et à la différence. Une BD idéale pour se détendre en famille en cette période d'Halloween !

Mort et déterré, t 1 aux éditions Dupuis.

Scénario: Jocelyn Boisvert Dessin: Pascal Colpron