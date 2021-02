SpaceBoy, film du Belge Olivier Pairoux, en compétition officielle au FIFEM de Montréal

(Belga) SpaceBoy, le premier film du Belge Olivier Pairoux, sera présenté samedi en première mondiale au Festival International du Film pour Enfants de Montréal (FIFEM). Le long métrage fait partie de la compétition officielle.

Space Boy, avec Basile Grunberger, Jean-Benoit Ugeux et Peter Van Den Begin à l'affiche, est un film d'aventures familial en live action, un genre peu investi en Belgique francophone. L'histoire se déroule en 1986, dans une période où la conquête spatiale était en plein essor. C'est aussi l'année de la disparition tragique de Challenger. "Space Boy nous permet de revenir à cette notion de film d'aventures, comme nous les avons connus dans les années 80 quand nous étions plus jeunes et que nous ne retrouvons plus aujourd'hui avec autant de magie. Les Goonies, E.T., Stand by Me, ...sont des histoires extraordinaires vécues par les enfants dans un contexte ordinaire. Nous voulons renouer avec cette ambiance d'aventure nostalgique à une époque où les smartphones n'existaient pas encore", indique Olivier Pairoux au sujet de son film. Space Boy est produit par Kwassa Films. (Belga)