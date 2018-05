Spirou a eu 80 ans ce samedi: qu'ont pu apporter ses différents auteurs? (vidéo)

Le personnage, imaginé par un imprimeur de Marcinelle, Jean Dupuis, est né, en effet, en avril 1938. L’occasion de revenir, ce midi, sur l’évolution de ce personnage, au costume de groom, avec Justine Roldan Perez et Benjamin Vankelst

De Rob-Vel à Fournier en passant par Jijé ou encore Franquin, Spirou a vécu sous la plume de nombreux dessinateurs. Chacun lui a apporté sa touche personnelle.

"Par exemple, Fournier l’a rendu un peu plus écologique et plus en lien avec la politique puisqu’il a dénoncé des dictateurs", explique Florence Mixhel, la rédactrice en chef du Journal Spirou.

Toutes les interprétations du personnage sont possibles ou presque. Malgré les évolutions, l’ADN de Spirou, voulu par Jean Dupuis est toujours présent. Certains codes graphiques sont également importants.



Spirou s’est adapté aux générations

"C’est le rouge, la bande noire et le bouton jaune. On essaye de les retrouver. C’est pour les codes graphiques mais il y a aussi les valeurs comme la générosité, l’empathie, le dynamisme et la curiosité qui reste", confie Sergio Honorez, le directeur éditorial des Editions Dupuis.

Des grands-parents aux petits enfants Spirou s’est adapté aux générations.

"Avec les changements d’auteurs, chacun a apporté un trait particulier qui a amené de nouveaux lecteurs. Le personnage de Spirou va évoluer et correspondra à différentes époques", estime Jonathan Rombaut, archiviste aux Editions Dupuis. Un personnage qui semble immortel. Ses 80 ans seront marqués par le lancement du premier journal numérique, la sortie d’un film et l’ouverture d’un parc aventure près d’Avignon au mois de juin.