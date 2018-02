Steven Spielberg va tourner un remake de "West Side Story"

Le réalisateur américain Steven Spielberg va tourner un remake du célèbre film "West Side Story", lui-même adapté de la comédie musicale du compositeur Leonard Bernstein, et s'est mis en quête de jeunes talents pour jouer les premiers rôles.

La première version de "West Side Story", sortie en 1961 et réalisée par Robert Wise et le chorégraphe Jerome Robbins, avait glané dix Oscars et marqué une génération.

Le film de Steven Spielberg sera basé sur l'adaptation de l'auteur Tony Kushner, qui a notamment écrit la pièce "Angels in America", immense succès théâtral adapté à la télévision par la chaîne HBO. Il a déjà collaboré à deux films du réalisateur américain aux trois Oscars, "Lincoln" et "Munich".

La directrice de casting Cindy Tolan ("The Place Beyond the Pines" et "N.W.A. - Straight Outta Compton") a posté sur son compte Twitter l'affiche de l'appel à candidatures pour la distribution du film.

Elle stipule que les candidats doivent être âgés de "15 à 25 ans" et précise rechercher des personnes d'origine hispanique pour les rôles majeurs de Maria, Anita et Bernardo. Tout le monde peut s'y présenter, pas besoin d'être acteurs.

Dans la version de 1961, Maria, qui est Porto-Ricaine, était jouée par l'actrice blanche Natalie Wood et Bernardo, également Porto-Ricain, par George Chakiris, d'origine grecque. Anita était interprétée par la Porto-Ricaine Rita Moreno.

George Chakiris et Rita Moreno ont chacun reçu un Oscar pour respectivement le meilleur second rôle masculin et féminin.

C'est la première fois que Steven Spielberg, âgé de 71 ans, va réaliser un film musical.

Le genre a connu une année faste en 2017, avec "La Belle et la Bête", "La La Land" et "The Greatest Showman", qui se sont tous trois glissés parmi les dix meilleures recettes de l'histoire pour des films musicaux en Amérique du Nord.

"West Side Story" est une adaptation de la pièce de William Shakespeare "Roméo et Juliette", située dans le quartier de Lincoln Square à Manhattan, partie de l'Upper West Side, où s'affrontent deux gangs, les Sharks et les Jets.