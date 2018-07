Street art: Banksy revendique des oeuvres réalisées à Paris

Banksy a revendiqué sur les réseaux sociaux des oeuvres réalisées à Paris dont l'une a été créée sur le mur d'un parking du Centre Pompidou, après l'"apparition" de plusieurs pochoirs ces derniers jours sur les murs de la capitale.

L'artiste de rue, qui garde son identité secrète, fait référence à Mai 68 dans l'un de ses messages sur Instagram mardi soir qui accompagne un zoom sur cette oeuvre près de Beaubourg: "50 ans après les événements de mai 1968 à Paris. Là où est né l'art du pochoir moderne". Bénéficiant d'une visibilité maximum depuis la rue du Renard à grande circulation, derrière le Musée national d'art moderne, l'oeuvre au pochoir représente un rat.

Banksy revendique également un pochoir réalisé sur les quais de Seine et représentant un couple de rats portant chapeau melon et ombrelle, semblant regarder la Tour Eiffel au loin. Mercredi, il a posté la photo d'une troisième oeuvre, située près de la Sorbonne.

"Banksy ne nous pas avertis, mais c'est notre devoir de protéger son oeuvre", a indiqué Bernard Blistène, directeur du Musée national d'art moderne, propriétaire du parking choisi par le street artist.

Une plaque de plexiglas devait être posée sur le pochoir de l'artiste qui aurait réalisé d'autres oeuvres dans Paris ces derniers jours dont un visage triste près des issues de secours du Bataclan, la salle cible d'une attaque jihadiste qui a fait 90 morts le 13 novembre 2015.

Dans le nord de la capitale, un pochoir représentant une fillette dessinant un motif tapisserie rose sur une croix gammé a également été découvert près d’un ancien "centre de premier accueil" de réfugiés.

Certaines oeuvres de Banksy battent des records aux enchères. Une collaboration avec son compatriote Damien Hirst ("Keep It Spotless") avait été adjugée pour 1,8 million de dollars chez Sotheby's à New York en 2008.

L'identité de Banksy, un des artistes les plus connus et les plus cotés dans le milieu du street art, est un mystère bien gardé depuis ses débuts dans les années 90. Personne ne connaît le nom ou n'a vu en photo l'artiste britannique, originaire de Bristol, qui dénonce le consumérisme, l'impérialisme américain ou le sort des réfugiés sur les murs du monde entier, de Londres à Gaza, en passant par Calais.