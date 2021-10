Succès de foule pour la 14e Museum Night Fever, avec 12.000 participants

(Belga) La 14ième édition de la Museum Night Fever a accueilli samedi soir 12.000 participants dans 29 musées de Bruxelles, affichant ainsi complet pour cette édition aux jauges limitées en raison de la situation sanitaire, signalent dimanche l'ASBL organisatrice Brussels Museums.

En raison de l'annulation de l'édition 2020, cela faisait deux ans que l'évènement n'avait pas pu avoir lieu. Cette 14e édition s'est déroulée en application du Covid Safe Ticket et des tests antigènes à coût réduit étaient mis en place par les organisateurs plus tôt dans la journée. La fréquentation de l'évènement est passée de 17.000 visiteurs en 2019 à 12.000 cette année en raison de jauges limitées par musée définies au préalable pour garantir la sécurité de tous dans le respect des normes de CO2 autorisées des espaces intérieurs en période Covid. Durant la soirée, les visiteurs, dont 75% avaient moins de 35 ans, ont découvert en moyenne 3 à 4 musées parmi les 29 participants à l'événement, qui s'est déroulé de 19h à 1h du matin. Ceux qui ont attiré le plus sont le Musée Belvue, avec 5.306 visites, devant le Musée des Egouts (2.082) et le Botanique (2.135). La prochaine édition de la Museum Night Fever est prévue le 19 novembre 2022.