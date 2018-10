Succès de foule pour la 4e édition de la Nuit des musées à Mons

(Belga) Plus de 8.000 visiteurs se sont rendus vendredi soir à la Nuit des musées, qui en était à sa quatrième édition, se réjouit samedi matin la Ville de Mons.

Parmi les musées montois à être restés ouverts de 19 heures à 1 heure du matin vendredi, on retrouve le Musée des Beaux-Arts de Mons (BAM), le site du Beffroi, le Musée du Doudou, l'Artothèque, la salle Saint-Georges et toute une série de partenaires muséaux, comme le Mundaneum, la Maison de Papier, la Maison Losseau. Le programme s'adressait à tous les publics et comprenait, outre les expositions, du dessin, de la danse, des jeux, de la musique, des ateliers de création et des spectacles. La "Nuit des Musées" s'est inscrite dans l'esprit du 100e anniversaire de la fin de la guerre 14-18 et de la libération de Mons. La public a ainsi pu assister sur la Grand-Place de Mons à la grande première de la projection monumentale du spectacle son et lumières réalisé par le collectif belge "Dirty Monitor". Celui-ci a plongé le public dans l'histoire de la libération de Mons sous le prisme du destin tragique du dernier soldat tombé, deux minutes avant l'Armistice. En 2017, la 3e édition de l'événement avait attiré plus de 9.000 personnes. (Belga)