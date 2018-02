Super Bowl - La chanteuse Pink ouvre la finale du championnat professionnel de football américain

(Belga) La chanteuse Pink a ouvert l'événement sportif le plus populaire aux Etats-Unis, le Super Bowl, finale du championnat professionnel de football américain (NFL), en interprétant l'hymne national américain, avant le coup d'envoi.

La 52e édition de cette grande finale se déroule dimanche à Minneapolis et voit s'affronter les New England Patriots, champions en titre et meilleure équipe du siècle, aux Philadelphia Eagles. L'hymne national américain, traditionnellement entonné avant le match, a été interprété par la chanteuse Pink. Durant sa performance, aucun joueur n'a mis de genou en terre, un acte pourtant posé à plusieurs reprises auparavant dans le monde sportif américain pour protester contre les violences raciales et sociales envers les afro-américains. L'évènement sportif le plus médiatisé des USA est aussi marqué par les spots publicitaires aux montants faramineux alors que les annonceurs peuvent toucher une audience de plus de 100 millions de spectateurs. L'un d'entre eux doit être diffusé par la marque Stella Artois, qui enjoint a acheter des objets en édition limitée finançant aussi l'accès à l'eau potable. Le brasseur Budweiser mettra aussi l'accent sur la distribution d'eau dans les zones des Etats-Unis sinistrées par des catastrophes naturelles. Durant la mi-temps, le chanteur Justin Timberlake se produira dans le stade lors d'un mini-concert, également très attendu. (Belga)