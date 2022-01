Superbe succès pour le pass musées: 59€ pour 211 lieux à visiter

Le pass musées, l'abonnement pour visiter plus de 200 musées belges, a été utilisé environ 500.000 fois en 2021 et a généré près de 2,5 millions d'euros de revenus pour le secteur, rapporte vendredi la société coopérative museumPASSmusées dans un communiqué.

Les chiffres relatifs aux visites affichent ainsi une hausse de 60% par rapport à 2020, tandis que ceux concernant les revenus enregistrent une augmentation de 65%. Près de 90.000 abonnements ont été vendus en 2021, soit plus de 50% de plus qu'en 2020.

La croissance du pass se constate également au niveau du nombre de musées qui adhèrent au système. En 2021, 26 nouveaux musées ont rejoint l'offre, dont le Musée du Jouet, la Bibliothèque Patrimoniale Hendrik Conscience, Le Delta et le Musée d'archéologie de Tournai, ce qui porte à 211 le nombre de musées partenaires.

"Ces chiffres prouvent que nous réussissons notre mission: attirer de plus en plus de gens aux musées. Et nous allons continuer à le faire. En 2022, nous avons encore de nombreux nouveaux musées en vue", a déclaré la directrice de museumPASSmusées, Erika T'Jaeckx.

Après une année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19 et deux fermetures obligatoires, le secteur des musées a prudemment progressé en 2021, souligne la société. Les musées ont pu rester ouverts toute l'année, notamment grâce à un ensemble de mesures de sécurité.

Le pass musées a été lancé en 2018. Il permet pour 59 euros par an d'accéder librement aux collections permanentes des musées belges participants et de visiter gratuitement ou avec une réduction leurs expositions temporaires.

L'organisation travaille actuellement à une version numérique du pass musées qui verra le jour au printemps.