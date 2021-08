Sur les pas du sculpteur Auguste Rodin: ce "grand sensuel" vit à Bruxelles et y laisse des chefs d'œuvre

Cet été, RTLinfo vous propose de partir sur les pas de célébrités mondiales ayant vécues en Belgique. L’occasion d’apprendre quelques secrets sur leur vie et découvrir leur histoire au cours d’une promenade qui réservent des surprises. Pour ce numéro, Sébastien Rosenfeld et Emmanuel Tallarico nous emmène sur les pas d’Auguste Rodin.

Auguste Rodin est un jeune homme plein de fougue lorsqu’il arrive à Bruxelles. Il a 31 ans. Paquita Carbonell, guide conférencière connaît très bien cette période. Elle nous guide vers la Bourse de Bruxelles:" Ici, on a une partie de la frise qui est assez exceptionnelle. On voit ces petits angelots qui sont très obèses".

Des corps plus rebondis, moins lisses, l’artiste cherche sa voie et profite d’une opportunité de travail dans la capitale. Aujourd’hui, l’intérieur du bâtiment comme les fresques font l’objet d’une restauration. L’occasion d’aller au plus près des coups de marteau du sculpteur. "Nous sommes au plus près du travail. Quand il est arrivé ici, juste au moment de la guerre avec la Prusse", précise la guide à l’asbl "Bruxelles Bavard".

Le sculpteur participe "à la décoration de ce bâtiment qui est assez extraordinaire"

Le Français fuit alors la guerre franco-allemande et s’associe avec un Belge pour embellir les édifices. Les personnages des frises sur le commerce et l’industrie renvoient étonnement à sa propre histoire.

"C’est assez incroyable de voir cet angelot en train de lire comme s’il était myope en fait. Justement Rodin pendant cette guerre avec la Prusse aurait dû être mobilisé puisqu’il avait l’âge de partir à la guerre et puis il a été réformé parce qu’il était myope", explique Paquita Carbonell.

Auguste Rodin participe à la glorification de la jeune Belgique. Il est l’auteur des quatre cariatides qui dominent la salle monumentale où les boursicoteurs vendent et achètent leurs actions.

L’artiste travaille sans le relâche et laisse son empreinte artistique dans les rues de Bruxelles. Il est l’auteur de sculptures imposantes et de la frise au Palais des Académies. Le nom de l’artiste n’apparait pas officiellement dans les contrats. Seul est présent, celui de son associé belge. Au conservatoire royal de musique, il crée la tête de Beethoven. "Tous les sculpteurs qui sont en Belgique, pas seulement belges mais français, sont ici à Bruxelles et participent à la décoration de ce bâtiment qui est assez extraordinaire", souligne la guide.

Auguste Rodin vit en couple avec Rose dont il a un enfant. L’artiste a un atelier à Ixelles où il perfectionne son approche des corps. Pour cela, il aime aller en Forêt de Soignes non loin du Rouge-Cloître. "Avec Rose et son fils, il se promène et il s’arrête pour peindre et dessiner. Il s’imprègne en fait de toutes ces sensations qu’il va mettre ensuite dans la sculpture", pense Paquita Carbonell.

"Rodin est un des grands personnages qui bousculent tout ce qui ronronnait"

A ce moment-là, le sculpteur n’est pas cet homme plus âgé mais un trentenaire en quête artistique. Ses six années en Belgique le transforment. Sa notoriété ne cesse de grandir. Au musée Fin de Siècle se trouve un original en bronze de sa création la plus célèbre, le penseur. Une acquisition lors d’une exposition rétrospective d’Auguste Rodin en 1899 à Bruxelles. Une première mondiale.

"Rodin est un des grands personnages qui bousculent tout ce qui ronronnait, qui était trop traditionnel dans la sculpture. Du coup, grâce à ses contacts privilégiés, plusieurs de ses chefs d’œuvre sont exposés pour la première fois d’abord en Belgique avant d’autres endroits", explique Jean-Philippe Theyskens, historien de l’art et guide-conférencier au musée.

Il évoque un génie intégré dans un mouvement artistique, l’art moderne. "Rodin est un grand sensuel. On sent que c’est quelqu’un qui modelait la terre, après attaque la pierre. Mais qui cherche à faire émerger une vie dans tout cela. Et c’est quelque chose qu’il partageait avec beaucoup d’artistes dont il était proche en Belgique, quelque chose de pleinement terrien et sensuel", révèle l’historien de l’art.

Auguste Rodin a participé aux sculptures monumentales qui sont en train d’être restaurées au sommet de la Bourse de Bruxelles. Elles représentent les quatre continents. Il disait tout simplement que ses années en Belgique étaient les plus belles années de sa vie.