Sylvie Vartan redonne vie à Johnny sur scène dans un duo virtuel surprenant (vidéo)

La première épouse de Johnny a retrouvé la scène hier soir au Grand Rex à Paris. Comme elle l’avait annoncé, elle a clôturé son concert par un long et poignant hommage à la rockstar. Des extraits vidéos, des reprises, et bien plus encore…

Alors que la famille Hallyday se déchire toujours autour du testament de Johnny, Sylvie a décidé de le mettre plus que jamais à l’honneur. L’hommage s’ouvre sobrement sur une sélection d’images d‘archives du chanteur, tournées au début des années 60 au son de « L’idole des jeunes ». Sylvie fait face à ce visage d’ange et revisite les paroles de « La plus belle pour aller danser », pour évoquer la profondeur de leur amour d’alors : « Tu as bouleversé, tu as illuminé ma vie dans un premier cri de bonheur. Tendrement tu as cueilli le printemps de mes jours et l’amour en mon coeur. Fermant les yeux je me rappelle du premier baiser donné. Au seuil des amours éternelles, avec toi j’étais la plus belle, la plus belle pour aller danser »…





Un duo virtuel, avec une émotion bien réelle

Et l’hommage ne s’arrête pas là. Un écran plus petit, installé au milieu de la scène, permet de faire surgir sur scène Johnny en taille réelle, mais tout droit sorti des années 70, pour entonner avec la Sylvie d’aujourd’hui, en chair et en os, leur duo mythique ; « J’ai un problème ». Une subtilité technique, qui permet de redonner vie à l’Idole le temps d’un titre. Particulièrement émouvant pour les fans du rockeur venus en nombre.

« Pendant vingt ans, Johnny et moi on a grandi ensemble, nous avons aussi partagé des moments très forts en scène, inoubliables, et nos duos souvent reflétaient notre vie tumultueuse. Mais même si la vie nous a séparés plus tard, rien n’a jamais pu altérer notre amour et le respect qu’on avait l’un pour l’autre », raconte Sylvie la voix brisée.





Sylvie chante le répertoire de Johnny

Bien décidée à faire la part belle au premier amour de sa vie, Sylvie Vartan offre aussi une série de reprises des plus grands tubes de Johnny. De « Retiens la nuit » à « Gabrielle », en passant par le monumental « Que je t’aime ». Elle prouve au passage que sa voix reste au top à plus de 70 ans, avec le coffre nécessaire à l’interprétation de ces morceaux du Taulier. Et si David n’est pas là ce soir, retenu par un concert de sa propre tournée en France, sa maman ne se prive pas de reprendre « Sang pour sang », particulièrement symbolique alors que le dernier testament de Johnny écarte complètement ses deux premiers enfants. Laura n’est pas oubliée ce soir : elle figure dans certaines photos de famille qui défilent dans l’écran géant.

Sylvie Vartan conclut son bel hommage en diffusant une vidéo de son dernier duo interprété avec son ex-époux, sur la scène de l’Olympia . Un Hymne à l’amour de Piaf, vibrant et lourd de sens : « si un jour l’a vie t’arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi… »

Ce soir, Johnny n’était pas si loin. Présent sur scène grâce à Sylvie, et dans tous les coeurs.

Amélie Schildt