The 1975: meilleur groupe et meilleur album de l'année en Angleterre (vidéo)

Le groupe rock The 1975 a raflé la récompense très convoitée du "meilleur album britannique" de l'année mercredi soir aux Brit Awards, les récompenses britanniques de la musique pop, lors d'une cérémonie qui a également mis à l'honneur la chanteuse américaine Pink.



Avec son album "A Brief Inquiry into Online Relationships", le groupe originaire des environs de Manchester a coiffé sur le poteau les autres nominés dans cette catégorie, notamment Florence and the Machine, l'auteur compositeur interprète George Ezra, ainsi que la chanteuse de 21 ans Jorja Smith, également nommée aux Grammy Awards (récompenses américaines).



The 1975 a également été sacré "meilleur groupe".



La 39e cérémonie des Brit Awards, organisée à l'O2 Arena de Londres, avait été ouverte de manière par l'acteur australien Hugh Jackman, célèbre pour son personnage de Wolverine dans la série des X-Men. Il a interprété "The Greatest Show", issu de la bande originale du film musical "The Greatest Showman".



George Ezra a remporté le Brit Award de meilleur artiste masculin. Il était en compétition avec l'interprète pop Craig David, le vétéran de la techno avant-gardiste Aphex Twin, et le chanteur soul Sam Smith.



Du côté féminin, c'est la jeune Jorja Smith qui a été récompensée.



L'Américaine Ariana Grande (meilleure chanteuse), les géants du hip hop Drake (meilleur chanteur) ainsi que The Carters (meilleur groupe), composé du puissant couple Jay-Z et Beyoncé, sont les principaux lauréats à l'international. Ces derniers ont envoyé un message vidéo de remerciement, posant devant un portrait très royal de l'ex-actrice américaine Meghan Markle, épouse du prince Harry.



Pink, qui a sorti sept albums studio et un best-of depuis ses débuts en 2000, écoulés à 60 millions d'exemplaires, a reçu quant à elle un prix saluant son "exceptionnelle contribution à la musique".



Organisée depuis 1977, la cérémonie des Brit Awards a souvent été le théâtre d'incidents et de débordements incontrôlés.



En 1996, le chanteur Jarvis Cocker, leader du groupe Pulp, avait ainsi fait scandale en s'introduisant sur scène pour protester contre la performance de Michael Jackson, qui interprétait son titre "Earth Song" entouré d'enfants. Et en 1998, le musicien Danbert Nobacon, du groupe Chumbawamba, avait renversé un sceau d'eau sur celui qui était alors le vice-Premier ministre, John Prescott.



L'édition 2015 avait elle été marquée par une chute spectaculaire sur scène de Madonna, emportée par sa cape noire scintillante en entrant sur scène. La reine de la pop s'était ensuite relevée et avait déroulé sa chorégraphie.



Mais ces dernières années, les Brit Awards ont fait l'objet de critiques pour les choix jugés trop consensuels des artistes invités à se produire sur scène.



L'industrie musicale britannique représentait un marché de 4,5 milliards de livres (5,1 milliards d'euros) au Royaume-Uni en 2015, selon un rapport publié en 2018 par l'organisme public UK Music. Les artistes britanniques représentent un huitième des ventes d'album dans le monde, selon les chiffres de BPI, qui représente l'industrie musicale britannique.