The Cure première tête d'affiche pour Rock Werchter 2019

Le groupe de rock existe depuis 40 ans. Robert Smith et ses acolytes se sont produits pour la première fois en 1978. Depuis, 13 albums studio ont suivi ainsi que des tubes tels que "Boys Don't Cry", "A Forest", "Lullaby", "Pictures of You" et "Friday I'm in Love". En juillet dernier, The Cure a soufflé ses 40 bougies à Hyde Park, à Londres, devant 65.000 fans. Le groupe est venu pour la première fois à Werchter en 1981. Sa dernière apparition en terres brabançonnes date de 2012. Le vendredi 28 juin, il fera son grand retour. Rock Werchter 2019 se tiendra du jeudi 27 juin au dimanche 30 juin. La vente des tickets débutera le 26 octobre à 09h00. D'autres noms devraient être rapidement annoncés, selon l'organisation. (Belga)