The Extraodinary Film Festival: l'handicap à l'affiche dans six villes en novembre

(Belga) Le 5e édition du The Extraodinary Film Festival (TEFF), qui a pour thématique le handicap, aura lieu dans six villes belges du 5 au 11 novembre. Plus de 6.000 spectateurs sont attendus pour assister à l'une de ses 83 séances, ont indiqué vendredi ses organisateurs.

Des avant-premières et séances pédagogiques auront lieu à Arlon, Bruxelles, Charleroi et Mons le 5 novembre. Le festival prendra ensuite ses quartiers du 7 au 11 novembre au Delta, à Namur. L'organisation de l'événement bisanuel a reçu pas moins de 830 candidatures (+ 280% par rapport à 2017). Ce sont finalement 86 films qui ont été retenus: 8 longs métrages, 63 courts métrages et 15 films publicitaires. Hors compétition, le gala d'ouverture du festival mettra à l'honneur "Hors normes", un film d'Olivier Nakache et Eric Tolédano, notamment connus pour avoir réalisé "Intouchables". L'actrice Hélène Vincent, membre du jury du festival, sera présente pour l'occasion. Pour juger les films, le TEFF pourra aussi compter sur le retour du philosophe et écrivain autiste, Josef Schovanec. En 2017, le festival avait accueilli quelque 6.000 spectateurs, parmi lesquels un grand nombre d'écoliers. Etant donné l'augmentation du nombre de séances et la qualité de l'affiche, les organisateurs espèrent faire encore mieux pour fêter les dix ans de leur événement. (Belga)