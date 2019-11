The Extraordinary Film Festival (TEFF) a attiré 7.000 spectateurs

(Belga) La 5e édition de l'Extraordinary Film Festival (TEFF), qui proposait une sélection de 86 films tournant autour de la personne en situation de handicap, a attiré plus de 7.000 spectateurs, un chiffre en hausse par rapport à l'édition précédente il y a 2 ans, ont annoncé ses organisateurs.

Comme tout festival qui se respecte, le TEFF s'est clôturé lundi par une remise de prix. La production allemande "D'égal à égal" a ainsi obtenu le grand prix du jury dans la catégorie long métrage tandis que "Duke" (Etats-Unis) s'est distingué dans la catégorie court métrage. Le prix Cap 48 du documentaire a quant à lui été décerné à "Just, Go!" (Lettonie), un film qui a également décroché le prix Richelieu du jeune public. Le long métrage "La Disgrâce" (France) et le court métrage "Will to fly" (Taiwan) ont pour leur part obtenu le prix du public chacun dans leur catégorie. La 5e édition du TEFF s'est déroulée dans 6 villes belges: le 5 novembre à Bruxelles, Arlon, Charleroi, Liège et Mons; puis du 7 au 11 novembre à Namur. (Belga)