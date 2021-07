Théâtre: Christophe Honoré et Alain Françon Grand Prix de la critique

Les pièces des metteurs en scène Christophe Honoré et Alain Françon ont remporté, ex aequo, le Grand prix de la critique après une saison laminée par la fermeture prolongée des salles pour cause de pandémie.

Le 58e palmarès des Prix de la critique de théâtre et de danse réunira les lauréats de la saison 2020-2021 lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 11 octobre au Théâtre nationale de la Danse de Chaillot, a indiqué le syndicat de la critique, dans un communiqué reçu jeudi.

Le Grand prix qui distingue le meilleur spectacle théâtral de l’année a récompensé deux pièces, ex-aequo: "Du côté de Guermantes", adaptation du troisième tome d'"A la recherche du temps perdu" de Marcel Proust, mise en scène par Christophe Honoré, cinéaste et très présent à l'opéra et au théâtre, et "Avant la retraite", du dramaturge autrichien Thomas Bernhard, mise en scène par Alain Françon au Théâtre de la Porte Saint-Martin.

La Comédie Française a aussi remporté deux des prix meilleure comédienne et meilleur comédien: Elsa Lepoivre ("Le côté de Guermantes") et Didier Sandre ("La Messe là-bas").

Etienne Minoungou a lui aussi remporté le prix du meilleur comédien (ex aequo), pour son rôle dans "Traces, discours aux nations africaines" de Felwine Sarr.

"On purge bébé", de Georges Feydeau, mise en scène par Emeline Bayart au Théâtre de l'Atelier, a été distingué du prix de la meilleure production de théâtre privé (prix Laurent-Terzieff).

Le prix du meilleur spectacle théâtral créé en province récompense "Le jeu des ombres" de Valère Novarina, mise en scène par Jean Bellorini au Théâtre national populaire (TNP) et à la "semaine d'art" qui s'est déroulée en octobre à Avignon, après l'annulation de l'édition 2020 du Festival.

Jean Bellorini et Véronique Chazal ont remporté le prix technique, pour la scénographie du "Jeu des ombres".

En danse, le prix du meilleur spectacle a été attribué à "LOVETRAIN2020" d'Emanuel Gat, celui de la personnalité chorégraphique à François Chaignaud et celui de la révélation chorégraphique à la danseuse Nach (nom de scène de Anne-Marie Van).

Les ouvrages "Aristophane dans les banlieues - Pratiques de la non-école", de Marco Martinelli (éd. Actes Sud-Papiers, 2020) et "Nouvelle histoire de la danse en Occident - de la préhistoire à nos jours", de Laura Cappelle (éd. Seuil, 2020), ont reçu les prix du meilleur livre sur le théâtre et du livre danse.

Les prix sont décernés chaque année par le Syndicat professionnel de la critique de théâtre, de musique et de danse qui regroupe 140 journalistes français et étrangers.