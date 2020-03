Thérèse, l'épouse de Jacques Brel dite "Miche", est décédée

(c) Belga

Thérèse Michielsen, dite "Miche", épouse de Jacques Brel, est décédée à l'âge de 93 ans, rapporte mardi l'Avenir sur son site internet.

Thérèse Michielsen avait rencontré le chanteur belge à la fin des années 40 à la Franche Cordée, un mouvement de jeunesse catholique. Marié en mai 1950 après le service militaire de Jacques Brel, le couple a eu trois filles: Chantal (née en 1951 et décédée en 1999), France (1953) et Isabelle (1958). Malgré les nombreuses infidélités de l'artiste, "Miche" restera mariée à Jacques Brel jusqu'à son décès en 1978, alors qu'avant sa mort ce dernier partageait la vie de l'actrice guadeloupéenne Maddly Bamy, rencontrée quelques années plus tôt sur le tournage de "L'aventure c'est l'aventure".