Tomorrowland - 3 Are Legend mettent un point final Tomorrowland avec de grands classiques dance

Sous le nom 3 Are Legend les valeurs sures Dimitri Vegas & Like Mike avec Steve Aoki ont offert le dernier show de Tomorrowland dimanche soir. Les festivaliers ont pu profiter des grands classiques dance des 15 dernières années. La fête a été ponctuée par la montée sur scène d'autres djs pour compléter le trio.

Le duo britannique Nervo a été le premier à les rejoindre, suivi par Armin Van Buuren et Lost Frequencies. En cours de show, les festivaliers ont été invités a célébrer la mémoire du dj suédois Tim Bergling, connu sous son nom de scène Avicii. Le public s'est alors illuminé de milliers de petites lumières. Sur la scène principale, les artistes Jax Jones, Netsky et Lost Frequencies se sont succédé. La Croix Rouge flamande fait état d'un second weekend relativement calme à Tomorrowland, avec une météo idéale. "Les interventions médicales sont restées dans la mesure de nos prévisions", selon le porte-parole Kevin Beems.