Tomorrowland - Les Belges à l'honneur pour la deuxième journée

Une série d'artistes belges étaient à l'affiche de Tomorrowland, samedi. Les mauvaises prévisions météo ont finalement laissé la place à une deuxième journée de festival ensoleillée.

Sur la scène principale ont pris place Dimitri Vegas et Like Mike, deux frères de Willebroek, tandis que leur compatriote Netsky s'est produit sur la scène 'Garden of Madeness'. Le Bruxellois Felix De Laet alias Lost Frequencies a offert sur la 'Lotus Stage' une prestation enrichie d'instruments "live" - guitare, synthé, batterie et chant - ce qui est rare à Boom. Oscar and the Wolf en a fait de même et a clôturée cette scène pour la journée. Aux côtés des Belges, de nombreux noms internationaux, dont la Russe Nina Kraviz à 'l'Orangerie' et le DJ Snake, venu de France. Une invitée remarquée ne fut autre que l'Américiane Paris Hilton sur la scène principale lors du concert de MATTN. Elle sera de retour dimanche pour son propre dj-set sur la 'Lotus Stage'. L'Institut royal de météorologie (IRM) avait prédit de fortes tempêtes, mais à part une intempérie dans l'après-midi, les festivaliers sont restés au sec. Les secouristes avaient fourni vers minuit quelque 3.613 soins, ce qui est conforme aux prévisions. Vendredi soir, un visiteur avait dû être réanimé après un malaise. L'homme de 27 ans a finalement péri à l'hôpital. Les causes de sa mort ne sont pas connues. Plusieurs médias évoquent une autopsie qui doit être réalisée lundi.