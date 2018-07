Tomorrowland - Steve Aoki et Tiësto clôturent le premier jour du festival à Boom

(Belga) Le dj américain Steve Aoki était le dernier artiste à se produire vendredi soir sur la scène principale du festival Tomorrowland, de même que le dj Tiësto sur un des 17 autres podium que compte la plaine de Boom. Plus tôt dans la journée Bonzai All Stars, Netsky et Hardwell ont aussi donné le meilleur d'eux-mêmes pour le public venu des quatre coins de la planète.

La chanteuse et rappeuse anversoise Coely était en scène pour la première fois à Tomorrowland vendredi, fraîchement gratifiée d'un disque d'or pour son album "Different Waters". Elle faisait partie des quelques artistes hip-hop présents lors de la première journée du festival principalement dédié aux musiques électroniques et dance. La radio Studio Brussel a organisé un hommage au dj suédois Avicii, décédé en avril cette année. Un duo de violoniste et violoncelliste a repris le hit "Wake Me Up" de l'artiste disparu. Les Suédois Axwell and Ingrosso ont aussi offert une reprise du même numéro en hommage à leur compatriote. Les festivaliers ont pu profiter vendredi d'un temps chaud pour le premier jour de Tomorrowland. Les services d'aide et de la Croix flamande ont connu une journée relativement calme. "Nous avons principalement fait face à des maux de ventre", explique Kevin Beens au nom de cet organisme. Il est conseillé aux participants de l'évènement de s'hydrater dans les prochains jours alors que les températures resteront élevées. Bien que le pays connaisse un épisode de sècheresse, le traditionnel feu d'artifice aura bien lieu. Les services de sécurité surveillent la situation jusqu'au dernier moment pour donner le dernier feu vert final. (Belga)