TOMORROWLAND - Tomorrowland: un deuxième week-end très chaud marqué par quelques incidents

Tomorrowland fermera dimanche soir ses portes avec un set du DJ néerlandais Martin Garrix. Bien plus chaud que le premier, ce deuxième week-end du festival techno à Boom (Anvers) a attiré 200.000 personnes et connu quelques incidents.

Malgré la distribution de petits parasols et la création d'espaces ombragés supplémentaires, les services de secours ont néanmoins dû prendre en charge en début de week-end plusieurs festivaliers affectés par la chaleur. Dimanche, grâce à des températures plus basses, les secouristes furent moins sur la brèche. Dimanche, à 18h00, les compteurs affichaient quelque 6.200 personnes soignées au total. Le festival a aussi connu quelques incidents. Ainsi, vendredi soir, une jeune femme a porté plainte après avoir été victime d'un coup de spray lacrymogène devant le podium principal. La victime a indiqué avoir été délestée de sa carte bancaire, de sa carte d'identité et de son téléphone par l'agresseur. La police a ouvert une enquête. Samedi, ce sont trois Roumains qui ont été arrêtés par la police pour vols. Ils ont été présentés dimanche devant un juge d'instruction qui les inculpés de vols et d'association de malfaiteurs. Lundi, l'aéroport de Bruxelles devrait connaître sa journée la plus chargée de l'année. Quelque 5.000 festivaliers étrangers de Tomorrowland y sont en effet attendus pour regagner leurs pénates.