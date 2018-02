Tomorrowland - Tous les tickets de la prévente internationale vendus en moins d'une heure

(Belga) Les 400.000 tickets mis en vente à l'attention du public international pour l'édition 2018 du festival électro Tomorrowland à Boom ont trouvé acquéreur samedi en moins d'une heure. Le festival se déroulera sur deux week-end, du 20 au 22 juillet et du 27 au 29 juillet.

La prévente se déroule en plusieurs phases, permettant ainsi de favoriser le public local et belge face à la forte demande internationale. Les premiers servis sont les habitants des communes de Boom et Rumst, qui accueillent l'événement. Ensuite, viennent les habitants de la région du Rupel avant l'ouverture à l'ensemble du public belge. Samedi, le public international pouvait à son tour acquérir des tickets. Cette année, le festival électro a décidé d'élargir sa programmation. Outre les stars du moment comme Axwell & Ingrosso, Hardwell, Lost Frequencies ou encore Dimitri Vegas & Like Mike, l'événement accueillera également Underworld, Fatboy Slim, 2 Many DJ's ou encore la chanteuse Dua Lipa. (Belga)