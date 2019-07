Tomorrowland - Un festivalier qui avait fait un malaise décédé à l'hôpital

(Belga) Un homme qui avait fait un malaise vendredi soir près de la scène principale de Tomorrowland, à Boom, est décédé à l'hôpital, indique samedi matin l'organisation du festival musical électro.

Le festivalier a été réanimé sur place et transporté à l'hôpital universitaire d'Anvers (UZA), où il est finalement décédé. "Il est très regrettable qu'une telle chose se produise lors d'un premier jour de festival", a confié la porte-parole de l'organisation, Debby Wilmsen. Elle transmet ses condoléances et sympathies à la famille et aux amis de la victime. (Belga)