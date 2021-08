Tony Bennett annule sa tournée aux Etats-Unis

(Belga) Tony Bennett a annulé toute sa tournée américaine, a annoncé jeudi le site du magazine Billboard, selon qui les deux spectacles que le chanteur de 95 ans a récemment donnés avec Lady Gaga au Radio City Music Hall de New York sont probablement ses derniers.

Sa famille avait annoncé plus tôt cette année que le chanteur légendaire avait été diagnostiqué comme souffrant de la maladie d'Alzheimer il y a cinq ans. Le crooner américain, de son vrai nom Anthony Dominick Benedetto, devait se produire cet automne et cet hiver à New York, dans le Maryland, le Connecticut, en Arizona, en Oklahoma et au Canada. Dans les années 1950 et 1960, Tony Bennett était un artiste de renommée mondiale. Sa chanson "I left my heart" lui a notamment valu son premier Grammy Award en 1962. Depuis, il en a reçu près de vingt. En 2015, il a remporté un autre Grammy pour l'album commun "Cheek to cheek" avec Lady Gaga. (Belga)