Tradition et patrimoine symbolisés dans l'affiche du Carnaval de Binche 2019

(Belga) La Ville de Binche a désigné lundi le gagnant du concours-expo de l'affiche officielle du Carnaval 2019. Le lauréat, Gaëtan Berger, 22 ans, graphiste de formation de Fontaine-Valmont, a lancé les festivités carnavalesques sur le ton de la tradition et du patrimoine binchois.

La tradition carnavalesque et le folklore binchois sont les éléments principaux de l'affiche officielle du Carnaval de Binche. L'œuvre de Gaëtan Berger, diplômé en 2017 de la Haute Ecole Albert Jacquard de Namur, a été sélectionnée parmi celles des 30 finalistes, sur les 60 candidatures de départ. Selon les autorités binchoises, qui ont révélé lundi le vainqueur, l'affiche gagnante a terminé largement première du classement des votes du public. Le jury du concours, composé d'experts en folklore et en communication, a lui aussi apprécié l'intention du jeune homme. L'auteur de l'affiche a rendu un bel hommage au personnage typique et traditionnel du "Paysan", créé en 1929. Le personnage partage, selon la tradition, de nombreuses affinités avec le Gille: tous deux portent notamment un masque le matin du Mardi-Gras, ils portent des plumes d'autruche sur leur chapeau et tous deux sont munis du "ramon", petit fagot composé de branches de bois. Les festivités du Carnaval de Binche auront lieu du 3 au 5 mars 2019. (Belga)