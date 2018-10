Trois Belges dans un classement des meilleurs chefs du monde

(Belga) Peter Goossens du "Hof van Cleve"***, Gert De Mangeleer de "Hertog Jan"*** et Benoit Dewitte de "Benoit & Bernard Dewitte"* figurent dans le top 50 du classement "The Best Chef Awards" qui en est à sa deuxième édition. Joan Roca de "El Celler de Can Roca" à Gerone (Espagne) domine la liste réalisée par les chefs eux-mêmes notamment.

The Best Chef Awards est une sélection de 300 chefs de par le monde. Au total, dix Belges y sont repris, parmi les plus grands noms de la gastronomie. Peter Goossens (20e), Gert De Mangeleer (34e) et Benoit Dewitte (45e) se retrouvent, eux, dans le top 50. Le Néerlandais Nick Bril, qui officie à l'adresse anversoise "The Jane"** est même 15e du classement. "Les chefs sont mis à l'honneur de par leur capacité et leur personnalité, c'est pourquoi les prix sont attribués en fonction de la nationalité et du caractère du chef. C'est donc une distinction de la personne, plutôt que du restaurant où il ou elle travaille", soulignent les organisateurs. The Best Chef, un projet de TBC MediaCorp, remet des prix aux meilleurs cuisiniers du monde gastronomique, par le biais de différentes catégories et d'une liste des 300 meilleurs chefs. Les critères de sélection sont basés sur l'utilisation de techniques innovantes et la présentation artistique. La liste est établie par des blogueurs, des journalistes, des photographes culinaires et d'autres chefs de par le monde. René Redzepi du "Noma"** à Copenhague et David Muñoz du "Diverxo"*** à Madrid complètent quant à eux le top 3. (Belga)