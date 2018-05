Typh Barrow, invitée du RTLinfo 19h, très émue en évoquant le décès de Maurane: "J'en tremble encore"

Invitée dans le RTLInfo 19H, la chanteuse Typh Barrow est très touchée par le décès de Maurane. Elle avait encore partagé la scène avec elle lors d'un concert donné ce weekend à Bruxelles.

Typh Barrow se produisait sur scène dimanche soir lors de la fête de l'Iris en duo avec Maurane. Invitée du RTLinfo 19h, la jeune chanteuse n'a pu cacher son émotion, témoignant de la perte immense que représente le décès de Maurane.

"Cela a été un incroyable choc. Pour tout le monde, que ce soit son entourage ou les gens qui l'admirent et qui l'écoutent. C'est injuste, incompréhensible, et voilà. J'en tremble encore un peu. Cela a été beaucoup d'émotion. Il y a deux jours, on vivait un moment complètement magique. Elle m'a fait un magnifique cadeau. Et puis deux jours après on se réveille et c'est la douche froide", a confié Typh Barrow.

Dès ce mardi matin, elle a rendu hommage à la célèbre Schaerbeekoise, décédée lundi soir. Elle a également publié sur son compte Facebook une vidéo de leur duo filmé 24 heures avant que la chanteuse ne soit retrouvée morte chez elle. Dans ce montage de presque deux minutes, on peut voir que Maurane n'a pas la grande forme. Elle peine à monter les escaliers pour se rendre sur la scène.

Avant leur prestation, on voit les deux chanteuses en pleine discussion partager des moments complices, se serrer l'une et l'autre dans les bras, avant de reprendre ensemble la chanson de Jacques Brel: "La chanson des vieux amants".

"Il y a plein de choses à retenir. Si on doit parler de la chanteuse, c'est une voix tellement puissante, qui véhicule tellement d'émotion, tellement d'histoire (...). C'est un exemple. Et puis il y a la personne, et je dirais que la voix est à l'image de la personne, grande et belle", a conclu Typh Barrow.