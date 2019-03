Un bilan globalement positif pour le 117e carnaval de Nivelles

(Belga) Le "carnaval aclot", qui s'est déroulé lundi soir en nocturne dans les rues de Nivelles a clôturé l'essentiel des festivités carnavalesques qui avaient débuté dès samedi dans la cité des Aclots. Il reste encore le traditionnel "Raclot" de mardi, au cours duquel les plus valeureux des gilles termineront la fête dans les locaux de leur société.

A l'heure du premier bilan, lundi soir, les organisateurs sont montraient globalement satisfaits. A part la pluie froide qui a arrosé le cortège des gilles dimanche en fin de journée, aucun couac majeur n'a marqué cette 117e édition. S'ils n'avancent pas encore de chiffres précis en ce qui concerne la participation du public, les organisateurs estiment que la fréquentation était satisfaisante dimanche après-midi, lors de la cavalcade, avant que la pluie et la tempête s'abattent sur le deuxième cortège, constitué par quelque 600 gilles et paysannes répartis en neuf sociétés. C'est par contre au sec, et majoritairement sous le soleil, que s'est déroulé lundi après-midi le carnaval des enfants: des centaines d'écoliers des établissements scolaires de Nivelles mais aussi des communes alentours et même de Bruxelles se sont rendus sur la Grand-Place de Nivelles et dans la rue de Namur pour voir les gilles de tout près, danser avec eux et récolter plusieurs millers d'oranges. Quant au "carnaval aclot", moment très apprécié du carnaval de Nivelles qui se déroule en nocturne le lundi soir dans le centre-ville, il a une nouvelle fois attiré la grande foule et s'est déroulé sous un ciel serein. Comme le veut la tradition, une partie du public parcourt les rues avec des masques et des déguisements pour suivre les cortèges de gilles, avant un rondeau final de l'ensemble des sociétés autour des feux de fagots et de Bengale sous les tours de la collégiale Sainte-Gertrude. (Belga)