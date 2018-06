Un chef d'oeuvre de Rik Wouters adjugé pour un montant record à Londres

(Belga) La toile du peintre belge Rik Wouters intitulée "Femme en forêt, chapeau bleu à la main, bras levé" a été adjugée mercredi à Londres pour près de 1,4 million d'euros. Il s'agit d'un montant record pour le peintre qui se réclamait du fauvisme, selon la célèbre maison d'enchères Sotheby's. Ce courant artistique du début du XXe siècle est caractérisé par des couleurs vives et affirmées.

L'oeuvre a été adjugée pour 1,21 million de pounds, soit 1,38 million d'euros. C'est plus du double du précédent record atteint pour une toile de Rik Wouters, alors que les spécialistes de la maison d'enchères l'estimaient entre 320.000 et 400.000 euros. Rik Wouters (1882-1916) a peint cette toile à l'été 1914. "Femme en forêt, chapeau bleu à la main, bras levé" représente sa muse Nel, qu'il prendra comme modèle pour une trentaine de tableaux. On la voit vêtue de sa célèbre robe à lignes, qui inspirera par la suite le couturier anversois Dries Van Noten. (Belga)