Un concert-hommage à Bashung au Grand Rex à Paris

Brigitte Fontaine, Miossec, Raphaël, Thiéfaine et Feu! Chatterton, accompagnés par les musiciens de Bashung, participeront le 2 octobre à un "concert patrimonial", hommage d'un nouveau genre au chanteur disparu il y a dix ans, a annoncé mercredi l'Institut national de l'audiovisuel à l'AFP.

Sur la scène du Grand Rex, à Paris, l'INA, gardien des archives de la radio et de la télévision, réunira de nombreux artistes, amis et compagnons de route de Bashung, avec le soutien et la participation de Chloé Mons, veuve du chanteur de "Gaby" et "Vertige de l'amour".

Sous la direction du guitariste Yan Péchin, fidèle collaborateur du chanteur, et du critique rock Christian Eudeline, ce concert intitulé "Immortel Bashung", associant images d'archives et hommages avec orchestre, proposera des séquences rares du chanteur (interviews TV, extraits de concerts...), sélectionnées par l'INA et projetées pour la première fois sur grand écran.

"Ce concert patrimonial est un nouveau mode d'expression culturelle et une nouvelle proposition créative pour rendre toujours plus accessible nos contenus au plus grand nombre", souligne l'INA dont les innombrables archives sont déjà accessibles au grand public sur son site internet.

En avril, l'INA qui a également en charge le Groupe de recherches musicales (GRM), pionnier français des musiques électroacoustiques, a organisé un premier événement grand public, INASOUND, festival de musique électro qui s'est tenu dans l'enceinte du Palais Brongniart, l'ancienne Bourse de Paris.

Bashung s'est produit au Grand Rex en 1987. Peu avant sa mort, le chanteur avait le projet d'y revenir pour jouer son dernier album, "Bleu pétrole".