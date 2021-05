Ils étaient beaux, riches, cultivés, et ils faisaient la fête, constamment entourés d’amis célèbres durant les années folles. La version "Couple" du personnage mythique Gatsby le Magnifique. Mais qui étaient Sara et Gérald Murphy ? Ce couple est au cœur du dernier livre de Stéphanie des Horts, "Les heureux du monde" publié chez Albin Michel. La romancière répondait aux questions de notre journaliste Alix Battard pour le RTLINFO Avec Vous.

D'abord pourquoi eux ?



Scott Fitzgerald a écrit un roman "Tendre est la nuit", qui est dédié à Sara et Gérald Murphy. Mais, plus que ça, la beauté de cette dédicace, "pour Sara et Gérald, tant de fêtes"... J'ai voulu savoir, j'ai plongé, je suis rentré au cœur des années folles. Et je n'en suis toujours pas ressorti.



Vous étiez très jeune quand vous avez lu pour la première fois Scott Fitzgerald et cela vous a suivi au point que vous avez baptisé votre fils Scott, en hommage à Scott Fitzgerald.



Absolument, j'ai lu Gatsby, je devais avoir 12 ans. J'ai lu plus tard, "Tendre est la nuit". Ce livre m'a emporté. Scott Fitzgerald est pour moi un dieu vivant et mon fils, c'était Scott, forcément Scott. Mais je n'ai pas appelé ma fille Zelda parce que là ça aurait été trop lourd.



À la question, qui sont-ils ? Comment pouvez vous définir Sara et Gérald Murphy ? Qui étaient-ils ?



Un couple de milliardaires, mais ne nous arrêtons pas là. Un couple d'esthètes, un couple de mécènes qui fuit l'Amérique de la prohibition, débarque à Paris en 1920. Il y a un village, c'est Montparnasse, d'un côté la Rotonde, d'un côté le Dôme.

Pourquoi en France ?



Parce que c'est là que tout se passe. C'est là qu'est le monde culturel, à Montparnasse. C'est là que sont les écrivains, les peintres. Ils sont tous là (...)



Ce n'est pas une biographie, c'est vraiment un roman ?



Oui, mais tout est vrai. Moi j'appelle ça des biographies vivantes. C'est un espèce de genre que je ne sais pas comment définir. Je travaille énormément. Je me réveille à 5 h du matin quand je travaille sur un livre. Je m'abreuve de ces recherches. J'ai beaucoup de documents, toutes les lettres entre Scott, Sara, Gérald... J'ai tout. Mais il faut les imaginer et je suis romancière. Donc je leur donne énormément de moi, mais si vous saviez tout ce qu'ils m'ont apporté.