Un député et un syndicat dénoncent la "stigmatisation" d'élèves en difficulté dans un film co-produit par Hanouna

Le président de la commission "éducation" à l'Assemblée et un syndicat enseignant ont dit jeudi redouter "une stigmatisation crasse et affligeante" et un "mépris de classe" à l'occasion de la sortie prochaine d'un film co-produit par Cyril Hanouna consacré aux élèves de Segpa.

Sur la foi d'une courte bande-annonce de deux minutes diffusée notamment via le compte Twitter de l'animateur-producteur, le député Bruno Studer s'est déclaré "consterné par les premières images du film +Les Segpa+" (Sections d'enseignement général et professionnel adapté).

"L’humour, s’il ne consiste qu’à réciter un point de vue stigmatisant voire un point de vue socialement raciste, n’est que vulgarité. Il n’y a aucune subjectivité au mauvais goût: ce sont des choses qui s’analysent", a ajouté dans un communiqué, M. Studer qui préside le commission de l'Education et des Affaires culturelles de l'Assemblée.

"Le producteur du film, Cyril Hanouna, dont le père était médecin et qui lui-même a fait des études supérieures, ne peut en rien arguer +d’autodérision+ dans un film où par ailleurs, les acteurs qui semblent sur-jouer des enfants bêtement idiots âgés normalement de 10 à 16 ans, ont tous l'air bien majeurs", a complété le député alsacien.

"Il est lamentable de contribuer à la stigmatisation de nos élèves les plus fragiles et de leur famille en véhiculant des stéréotypes dévalorisants", a critiqué de son coté, le syndicat enseignant, SE-Unsa.

"Les élèves de Segpa (ici joués par de jeunes adultes) sont représentés comme imbéciles, vulgaires et hostiles à toute forme d’apprentissage", a décrit le syndicat.

Le film dont la bande annonce provoque un début de polémique dans le monde enseignant relayé par la presse et les réseaux sociaux, est inspiré d'une websérie à succès.

"Lorsque les enseignants proposent une orientation en Segpa, ils se heurtent parfois aux réticences des parents ou d’enfants qui craignent d’être moqués. Ce film ne fera qu’empirer les choses", a jugé le SE-Unsa.

Les classes de Segpa accueillent au collège des élèves en petit nombre et présentant des difficultés scolaires. 87.059 élèves étaient scolarisés en Segpa à la rentrée 20221, selon les données du ministère de l'Education nationale.