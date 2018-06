Un Graspop chargé en émotions

(Belga) La 23e édition du Graspop Metal Meeting Festival qui se tenait à Dessel depuis jeudi s'est clôturée dimanche soir après le concert d'A Perfect Circle.

La journée de dimanche a été particulièrement chargée en émotions. A la surprise générale, le groupe britannique Judas Priest a réintégré, le temps de trois titres interprétés en rappel, son guitariste Glenn Tipton. Celui-ci, victime de la maladie de Parkinson, a été contraint il y a plusieurs mois d'abandonner sa carrière musicale pour se soigner. Le public anversois lui a réservé une ovation particulièrement soutenue lorsque Rob Halford, le chanteur, est venu le chercher pour monter sur scène. Le groupe a réalisé une prestation de choix en se baladant dans son répertoire discographique grâce à un Rob Halford des grands jours lorsqu'il entonna des titres comme "Sinner" ou "Painkiller". Ozzy Osbourne, tête d'affiche de la quatrième et dernière journée, a aussi réservé son lot d'émotions au public puisqu'il lui a fait ses adieux en interprétant différents titres issus de sa discographie en solo (Bark At The Moon, Mr Crowley, No More Tears...) et de celle de Black Sabbath (Fairies Wear Boots, War Pigs, Paranoid) dont il fut le premier chanteur. Auparavant, dans la journée, Ice-T et son Body Count, dans lequel il a intégré son fils, ainsi que Limp Bizkit se sont chargés de faire monter la température sur la plaine de Dessel. Pour la première fois de son histoire débutée il y a plus de 22 ans, l'événement a affiché complet bien avant son ouverture. En l'espace de quatre jours, le Graspop Metal Meeting Festival aura accueilli quelque 200.000 visiteurs originaires de 91 pays différents. (Belga)