Un hiver aux couleurs Johnny

Album symphonique, projections à l'Olympia, tournée d'un sosie vocal... près de deux ans après sa mort, Johnny Hallyday est partout, avec des projets validés, ou non, par sa veuve Laeticia.

"C'est une manne céleste pour les producteurs/éditeurs, mais il y a une forte demande: ça veut dire que personne ne l'a remplacé", analyse pour l'AFP le journaliste Christian Eudeline, qui publie le 7 novembre "L'encyclopédie Johnny" avec plus de 2.600 occurrences.

"Puisque c'est écrit" de Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de Johnny, a ainsi été certifié album de platine - 100.000 équivalents ventes - "alors qu'il avait ramé pendant 10 ans", et "il y a toujours des messes pour Johnny à la Madeleine", ajoute-t-il.

Pour combler ce manque, l'évènement "Johnny Hallyday, un soir à l'Olympia" a été programmé le 1er décembre, juste avant le deuxième anniversaire de son décès le 5 décembre 2017. Soit trois projections concerts/témoignages - 12h00, 16h00, 20h00, une heure trente environ à chaque fois - pour conter l'histoire de Johnny et la célèbre salle à la façade aux lettres rouges.

On y verra notamment le rockeur s'exprimer "dans des interviews que j'avais faites avec lui et qu'on n'avait pas utilisées", explique à l'AFP Michel Jankielewicz, le nouveau conseiller de Laeticia. Il y aura aussi des images de concerts, de toutes époques, et notamment des duos à l'Olympia, en 2000, "jamais diffusés" poursuit ce proche de l'artiste. Sur la bande annonce, on voit France Gall et Patrick Bruel.

Le son des parties concerts sera "mixé en live par un +ingé son+, en fonction des réactions du public: il pourra monter la voix ou une guitare". "L'Olympia va être +décoré Johnny+, promet encore le bras droit de la veuve du rockeur. La salle de billard sera ouverte et il y aura des objets de Johnny comme des tenues de scène pour l'Olympia, des guitares".

- "On ne remplace pas Johnny" -

Les détenteurs de billets VIP pourront "aller dans les loges ou au petit bar Marylin". "Il devrait y avoir des motos, ça va faire du bruit sur le boulevard", se réjouit M. Jankielewicz.

Ce dernier mentionne également les sorties ce vendredi d'un best-of en version symphonique, baptisé sobrement "Johnny" - "il voulait jouer avec un tel orchestre" - et le 8 novembre en CD/DVD du concert des "Vieilles canailles" avec Jacques Dutronc et Eddy Mitchell, filmé à Bercy en 2014.

D'ici là, Sylvie Vartan rejoue, un an après, "Avec toi", spectacle célébrant sa vie commune avec Johnny, mercredi et jeudi au Grand Rex. "Je n'ai pas été invité", coupe M. Jankielewicz.

Il se fait plus grinçant pour le show de Jean-Baptiste Guégan "vendu comme un spectacle hommage, ce n'est pas très sain". "Guégan a du talent, mais on n'écoute pas la voix de Johnny à son spectacle, il faut qu'il reste à sa place, on ne remplace pas Johnny, comme on ne remplace pas Aznavour, Bécaud ou Nougaro".

"Sa voix est très proche de celle de Johnny, mais ce n'est pas Johnny" commente pour l'AFP Sylvie Vartan.

M. Jankielewicz contredit ensuite Michel Mallory, ancien parolier du "taulier", auteur pour Guégan: "Je ne crois pas qu'il s'agisse de chansons que Johnny auraient enregistrées. Quand Johnny allait sortir un album, tout Paris écrivait pour lui".

- "L'aspartame pour le sucre" -

Il prévient que "pour Guégan, ça va être très difficile de sortir de là, à part faire un duo avec Sylvie Vartan au Grand Rex, mais tout est possible dans le showbiz".

M. Jankielewicz taxe aussi de "substitut, comme l'aspartame pour le sucre" - le spectacle "L'idole des jeunes", présenté par ses concepteurs comme "une célébration de la carrière" de Johnny, au Casino de Paris à partir du 18 décembre avant de tourner. "Si ce n'est pas faux ou diffamatoire, pourquoi pas", souligne Sylvie Vartan, pas "contactée".

"Chacun vient témoigner, assurant qu'il était le meilleur ami de Johnny... Je me méfie", analyse encore son ex-femme.

M. Jankielewicz prépare également une "comédie musicale, qui ne raconte pas la vie de Johnny, mais utilise ses chansons comme dans Mamma Mia", prévue "plutôt vers 2022".

"Johnny a occupé le terrain pendant 50-60 ans, c'est générationnel, à mon avis ça peut durer encore cinq ou dix ans", conclut M. Eudeline.