Un mort et un blessé sur le tournage d'un western avec Alec Baldwin

(Belga) Une femme a été tuée et une autre personne blessée par un tir survenu jeudi sur le tournage de "Rust", un western avec Alec Baldwin en cours de réalisation dans le Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis, a-t-on appris auprès de la police locale.

La femme, âgée de 42 ans, a été évacuée par hélicoptère vers un hôpital voisin mais "a succombé à ses blessures", tandis que la seconde victime, un homme du même âge, a été admise en soins intensifs, indiquent les services du shérif du comté de Santa Fe dans un communiqué. D'après le site people TMZ, il s'agit du réalisateur du film et il serait hors de danger. Selon les enquêteurs, qui se sont rendus sur place, le drame semble lié à une arme à feu servant d'accessoire sur le tournage qui a été actionnée lors d'une scène du film. "Les enquêteurs cherchent à savoir quel type de projectile a été tiré et comment", explique le communiqué, qui ne précise le nombre de tirs. "Rust" est un western écrit et réalisé par Joel Souza, avec Alec Baldwin comme co-producteur et dans le rôle d'un hors-la-loi, Harland Rust, qui vient en aide à son petit-fils de 13 ans condamné à la pendaison pour un meurtre. Agé de 63 ans, Alec Baldwin s'est rendu particulièrement populaire aux Etats-Unis ces dernières années par ses imitations de Donald Trump dans la célèbre émission satirique "Saturday Night Live". Une photo publiée jeudi matin sur le compte Instagram de l'artiste semble le montrer sur les lieux du tournage de "Rust". (Belga)