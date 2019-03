Un parcours allongé de 600 mètres pour le 517e Laetare de Stavelot

(Belga) Le comité organisateur du Laetare de Stavelot, qui fêtera sa 517e édition les 30 et 31 mars ainsi que le 1er avril, a annoncé mercredi une série de changements dont un allongement de parcours de 600 mètres pour le cortège du dimanche, celui-ci passant désormais par le bas de la Ville "afin de créer une animation permanente au centre-ville", a précisé Jean-Marie Marquet, vice-président du comité des fêtes, organisateur de l'événement.

Ce cortège, qui draine habituellement 20.000 spectateurs et s'érige comme apothéose des trois jours, fera la part belle aux groupes de Stavelot. Quelque 2.500 participants, répartis au sein des 24 groupes et harmonies, défileront à partir de 13h30 dans les rues de la Cité de Saint-Remacle au départ du rond-point des Blancs Moussis. Le cortège s'engouffrera Avenue Nicolay avant la descente dans le bas de la Ville vers 14h00. Les participants se dirigeront ensuite vers la Place Saint-Remacle et la vieille ville avant le final qui les emmènera rue Neuve puis à nouveau Place Saint-Remacle pour le rondeau final programmé à 17h30. "Ce tracé avait été pensé au terme de la dernière édition et avalisé par les différents groupes qui ont été impliqués dans cette décision. D'autres modifications organisationnelles entreront également en vigueur cette année", ajoute le vice-président. Le Blanc Moussi étant l'égérie du Laetare, les spectateurs pourront également apprécier le BM géant gonflé à l'hélium qui sera situé place Saint-Remacle. Cette animation de 8 mètres de long avait été dévoilée en 2017 à l'occasion des 70 ans de la confrérie qui verra d'ailleurs son grand maître Christian Nezer participer à son dernier Laetare en tant que président, fonction qu'il occupait depuis 33 ans. Son successeur sera connu officiellement en juin. Pierre Blaise est fortement pressenti. Les festivités débuteront le samedi soir avec le désormais traditionnel cortège illuminé "Stallumez-vous" dès 20h30 et s'achèveront le 1er avril avec la sortie des sociétés folkloriques et musicales. (Belga)