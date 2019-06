Un premier jour "excellent" à Couleur Café

(Belga) La première journée du festival Couleur Café à Bruxelles s'est déroulée sans inquiétude. "Cela s'est passé de manière excellente, cela ne pouvait être mieux", a commenté la porte-parole Irene Rossi. L'ambiance était au rendez-vous de même que des artistes de renom. L'évènement affichait complet vendredi avec 23.000 festivaliers sur le site.

"Les gens étaient présents à l'heure partout, même au camping. L'accès au festival était fluide et dès le premier concert il y avait déjà beaucoup de spectateurs", témoigne Mme Rossi. Après un concert "à domicile" pour le rappeur bruxellois Zwangere Guy, s'est produit la star jamaïquaine Sean Paul. Et grâce à lui, bien que le soleil se couchait, les degrés ont grimpé aux sons de l'artiste qui a passé en revue tous ses hits, dont le sulfureux "Temperature", a constaté Belga sur place. Autre habitué de la scène de Couleur Café, l'artiste australien folk-rock Xavier Rudd qui s'est produit sur le podium principal vendredi soir. Ceux qui désiraient poursuivre la soirée en dansant ont pu profiter de l'afropop de Wizkid, des beats hip-hop de dj Black Mamba, et des rythmes caribéens funk et disco d'Arp Frique. Couleur Café a cette fois encore réussi l'équilibre entre les découvertes musicales et les valeurs sures. La chaleur n'a toutefois pas accablé les festivaliers, alors que le site offre beaucoup d'ombre. Les différents points d'eau, dont deux supplémentaires, ont aussi bien soulagé les membres du public. Samedi et dimanche, la fête se poursuivra dans le parc d'Osseghem, avec des tickets qui sont encore disponibles pour le festival. Craig David, Tamino et Niveau 4 XXL sont à l'affiche du deuxième jour, Goran Bregovic et Lauryn Hill le troisième. (Belga)