Un sommet de l'art organisé par les maisons culturelles de Bruxelles

(Belga) Les institutions culturelles bruxelloises organisent, à partir de mercredi jusqu'à la fin de la semaine prochaine, un "sommet des arts", "une manifestation artistique à l'échelle de Bruxelles, qui fait preuve de dynamisme artistique et 'politique'", ont annoncé mercredi dans un communiqué commun Bozar, Wiels et Centrale for contemporary art.

"Depuis plusieurs années déjà, les artistes plaident pour une Union européenne axée sur la culture. Quand les mots ne suffisent plus, il faut passer à l'action. Non pas un sommet eurocentrique, mais un Art Summit qui considère la mer Méditerranée comme un lieu d'échanges culturels et non comme un poste-frontière", positionnent d'emblée les maisons culturelles. Un symposium intitulé "Race, Power & Culture" ouvre le bal de mercredi à vendredi à Bozar, afin de jeter un regard critique sur les institutions culturelles belges. L'exposition "Multiple Transmissions" au Wiels (25 mai-18 août), la performance "Mirage, Déplacement" à Centrale (samedi 25 mai), la discussion "Conversation about Etel Adnan" à Centrale (dimanche 26 mai) et la performance/exposition "Circus of Truth" à Bozar (29 mai, 30 mai et 2 juin) seront autant d'autres événements engagés du Brussels Art Summit. Ce dernier veut donner l'impulsion pour la création d'un festival d'art installé dans toute la ville. (Belga)