Un spectacle inédit de Bigard sur le confinement, en streaming payant le 20 juin

Jean-Marie Bigard se produira le 20 juin en direct sur Internet depuis un théâtre parisien avec un spectacle inédit sur le confinement, annonce l'humoriste sur sa page Facebook.

"Ce confinement m’a beaucoup inspiré et j’ai décidé d’écrire un spectacle unique et inédit avec des blagues, des sketches et des confidences sur tout ce qui s'est passé. Croyez moi... y a des têtes qui vont tomber! Je vais répondre honnêtement à toutes mes questions", assure-t-il dans une vidéo mise en ligne lundi soir.

Seul sur la scène de l'Apollo Théâtre et sans public, l'humoriste a prévu un téléphone rouge "au cas où Emmanuel Macron l'appellerait". "Il n'est pas exclu qu'il m'appelle...", ajoute Jean-Marie Bigard.

La semaine dernière, dans une vidéo visionnée plus de quatre millions de fois, l'humoriste avait interpellé le chef de l'Etat sur la réouverture des bars et restaurants.

"Il m’a appelé pour me dire: 'vous avez raison. Je trouve ça génial. Nous allons faire un +putain+ d’échéancier', comme je l’avais demandé", a assuré sur Sud Radio Jean-Marie Bigard, qui a eu "l'impression d'être aussi important qu'Angela Merkel".

Le 20 juin, à partir de 19H30, l'humoriste a prévu aussi de dialoguer en direct sur Facebook avec des anonymes pendant ce spectacle accessible pour 10 euros "pour la technique et la diffusion", dont un euro reversé aux hôpitaux de France (https://www.apollotheatre.live/).