Un tout nouveau festival débarque à Bruxelles: voici TOUS les détails

Un tout nouvel évènement musical débarque dans la capitale belge ces 27 et 28 mai. Le CORE Festival, issue d'une collaboration entre Tomorrowland et Rock Werchter, promet de "stimuler les sens" en alliant musique, nature et art, révèlent les organisateurs dans un communiqué de presse.

La nouvelle vient de tomber : un tout nouveau festival de deux jours s'invite au Parc d'Odsseghem à Bruxelles au printemps prochain. Une nouvelle qui ravira les amateurs de musique puisque le festival est issue d'une collaboration entre Tomorrowland et Rock Werchter, deux célèbres festivals musicaux, "qui se complètent et partagent les mêmes ambitions", explique le communiqué de presse qui présente l'évènement.

"Nous sommes fiers d’accueillir deux fleurons mondiaux de la musique que sont Tomorrowland et Rock Werchter au sein de notre capitale avec ce nouveau concept : une expérience totale autour de la musique, de l’art et de la nature", a déclaré Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, qui est particulièrement heureux de cette nouvelle initiative.

"Cet événement est une bonne nouvelle pour le secteur de l’événementiel, culturel et des hôtels. Bruxelles renoue ici avec sa volonté de faire de Bruxelles une ville de fête", a-t-il ajouté.

25.000 visiteurs attendus par jour



Les 27 et 28 mai prochain, de midi à environ minuit, le CORE Festival promet de "stimuler les sens" via "d'impressionnantes installations artistiques, sonores et lumineuses" qui "plongent le visiteur dans la beauté brute de la nature", détaille le communiqué de presse. La nature, la musique et l'art y seront ainsi mis à l'honneur durant deux journées bien remplies.

Les festivaliers pourront profiter de plusieurs genres musicaux, "entre 'quality indie', 'hiphop', 'electronica', 'hyperpop' et 'alternative dance'". Et en prime, une "expérience culinaire exquise". Au total, 25.000 festivaliers sont attendus par jour tant belges qu'étrangers.

Le programme bientôt dévoilé

Le programme n'est pas encore connu mais les organisateurs le dévoileront bientôt, indique le communiqué de presse de l'évènement. Par contre, les préinscriptions sont déjà ouvertes (via corefestival.com).

Les préventes commenceront le 23 février prochain à 11 h tandis que la vente générale des billets sera, elle, lancée le lendemain, à savoir le 24 février. Quant au prix, les billets pour la journée commenceront à 67 euros, tandis que ceux pour pour les deux jours débuteront à 123 euros, frais de service compris. Des billets VIP et des forfaits comprenant l’hébergement en hôtel seront également proposés sur le site internet du festival, précise le communiqué.