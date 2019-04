Une affiche vintage pour promouvoir les 176e Fêtes de Gand

(Belga) Les autorités de la Ville de Gand ont présenté jeudi l'affiche promotionnelle de la 176e édition des Fêtes de Gand (Gentse Feesten). Sous le slogan "Ja Aloha!", on peut voir un couple vintage surfer sur la Lys. L'affiche a été conçue par le bureau de communication 'The Oval Office'. Une image joyeuse, estivale, dynamique et forte, à l'image des Fêtes de Gand", a affirmé l'échevine des Fêtes Annelies Storms.

Le couple portant des couronnes de fleurs et un cocktail à la main se trouve au centre de l'image. "Ils rendent bien l'atmosphère détendue et conviviale qui se dégage des dix jours de fêtes à Gand", ont ajouté les autorités de la Cité des Comtes. L'affiche vintage fait penser aux années 50 et 60. Les Fêtes de Gand auront lieu du vendredi 19 juillet au dimanche 28 juillet. (Belga)