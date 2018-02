(Belga) Une Brésilienne de 25 ans a été interpellée dimanche matin à Brussels Airport alors qu'elle transportait 4,4 kilos de cocaïne dans le double fond de sa valise, indique le parquet de Hal-Vilvorde.

L'intéressée, arrivée à Zaventem depuis le Brésil, via Madrid, a été mise à disposition du parquet et sera présentée à un juge d'instruction lundi auprès duquel la délivrance d'un mandat d'arrêt a été requise pour possession et transport de stupéfiants. (Belga)