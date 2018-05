Une cité artistique éphémère prend place dans une ancienne crèche namuroise

(Belga) L'ancienne crèche des "P'tits Pouyons" située sur la place Maurice Servais à Namur accueillera prochainement et jusque la fin du mois de juillet une cité artistique éphémère baptisée "Volatil[e]". Le projet est porté par le Comptoir des Ressources Créatives et par la ville de Namur et sera notamment l'occasion de valoriser le réseau artistique namurois.

Le bâtiment qui abritait autrefois une crèche est désert depuis l'automne 2017 et sera prochainement rasé pour permettre l'implantation du projet de téléphérique à Namur. Avant la démolition des lieux qui devraient débuter cet été, la Ville a temporairement confié le bâtiment au Comptoir des Ressources Créatives. L'asbl implantée à Namur depuis environ deux ans a pour objectif de soutenir et promouvoir la création, la production, la diffusion de tous types d'expression artistique mais aussi d'assurer la représentation et la mise en valeur du secteur culturel namurois. Grâce à une location gratuite des lieux ainsi qu'un subside de 5.000 euros de la Ville, l'ancienne crèche est transformée en cité artistique éphémère. Dans le bâtiment de plusieurs étages et sur candidatures, de nombreux artistes pourront s'approprier les lieux en créant sur place des oeuvres de tout style et de toute envergure (installations, fresques, sculptures, photographies, scénographies, ...). Tous les artistes sélectionnés devront néanmoins penser leur oeuvre autour du thème "Volatil(e)", en référence au nom de l'ancienne crèche "pouyons" qui signifie "poussin" en wallon, mais également au côté éphémère et léger du monde de l'enfance. Le projet est l'occasion non seulement de mettre en lumière les artistes namurois, mais également d'étoffer et de donner vie à un lieu inoccupé. Durant les trois prochains mois, une série d'événements ouverts gratuitement au grand public seront organisés. (Belga)