Une expo sur Michael Jackson s'ouvre alors que les accusations resurgissent dans le docu "Leaving Neverland": qu'en pensent les visiteurs?

Une exposition au sujet de Michael Jackson vient de débuter à Bonn, en Allemagne. Le Bundeskunsthalle a rassemblé toute une série d'œuvres et de photographies ayant pour sujet le chanteur, décédé en 2009. Le documentaire "Leaving Neverland", qui sera diffusé le 29 mars prochain sur RTL-TVI, et qui a déjà suscité de nombreuses réactions aux Etats-Unis, relance les accusations de pédophilie à l'encontre du roi de la pop. Comment le vivent les fans et les curieux venus visiter l'exposition? "Cela devrait être séparé. D'un autre côté, il s'agissait d'une personnalité brisée, et je pense que cela se voit dans l'exposition", estime Rita Fritzsching.





"Ce qu'il était comme être humain, au final, aucun de nous ne le sait"

"Le problème a toujours été là, il hante toujours les esprits, et personnellement, je peux faire abstraction. Je sais qu'il ne s'agissait pas d'un hommage ou d'une glorification, mais il s'agit de l'artiste en lui-même donc j'observe le tout. Il n'y a pas d'arrière-goût négatif", explique Maria-Louise Tabbi.

"On doit faire la distinction. Je ne viens pas avec un point de vue différent sur l'exposition, mais je le regarde uniquement comme un artiste. Et ce qu'il était comme être humain, au final, nous ne pourrons pas le savoir", commente Louisa Thun.

Georgius Stravro, fan de Michael Jackson depuis plus de 30 ans, estime qu'il y a des sentiments partagés: "En tant que fan, vous avez une conscience différente", explique-t-il, estimant que les médias "exacerbent" les faits négatifs à propos du chanteur.





Deux hommes racontent la relation qui les liaient à Michael Jackson

James Safechuck et Wade Robson affirment avoir été abusés sexuellement par le chanteur dans leur enfance. Leaving Neverland, le documentaire dont toute l'Amérique parle, bientôt sur RTL-TVI. Quand des allégations d'abus sexuels accusant Michael Jackson font surface en 1993, peu de personnes pensent la star capable d'actes aussi graves. Dans ce documentaire événement, James Safechuck et Wade Robson, deux jeunes garçons devenus amis avec Michael Jackson alors qu'ils étaient âgés de 10 et 7 ans, témoignent face-caméra et racontent la relation qui les liait à Michael Jackson. Leurs familles n'étaient pas au courant de la manipulation et des abus auxquels auraient été soumis les deux enfants pendant plusieurs années.

Par le biais d'entretiens poignants avec ces enfants devenus aujourd'hui adultes, et leurs familles, "Leaving Neverland" met en lumière la manipulation dont ils ont été victimes. Aujourd'hui ces deux témoins, père de jeunes enfants, ont décidé de parler.





Emission spéciale

Le documentaire suscite de vives réactions notamment de la part des fans de la star, partout où il est diffusé. Au rang des premiers reproches, la partialité présumée du réalisateur du documentaire, Dan Reed, qui ne donnerait la parole qu'aux seuls accusateurs.

Consciente du contexte polémique dans lequel s'inscrit cette diffusion, RTL-TVI veillera à encadrer "Leaving Neverland" par une émission spéciale dans laquelle un expert recontextualisera les révélations graves des intervenants du documentaire. Ce faisant, RTL-TVI entend permettre aux téléspectateurs de se faire leur propre idée à l'égard de ce document exclusif qui remet en cause la réputation de l'indétrônable "Roi de la Pop".