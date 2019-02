Une exposition exceptionnelle consacrée à Léonard De Vinci ouvre ses portes: que pourra-t-on y voir?

Au musée de la vie wallonne à Liège, l'exposition "Leonardo Da Vinci, les inventions d'un génie, ouvrira ses portes dès demain, mais RTLinfo a eu la chance de la découvrir dès aujourd'hui.

Même si cela date d'il y a 500 ans, les idées de Da Vinci sont encore très actuelles. "Il est d'une modernité exceptionnelle", a rappelé notre journaliste Julien Modave dans le RTLinfo 13h.

Il faut se replacer dans l'époque, au 15e siècle, on n'a pas encore découvert l'Amérique et pourtant Léonard De Vinci réfléchit à une façon de faire voler l'homme. Ici, c'est un parachute avec une structure en bois.

On sait qu'il a inventé de très nombreuses choses, c'est un inventeur très célèbre, un peintre, mais aussi un ingénieur. Dans cette exposition, on peut par exemple voir la toute première pelleteuse. Il a réfléchi à de très nombreux systèmes qui sont encore très contemporain. On peut également découvrir la première scie hydraulique ou encore le tout premier dérailleur.

"Un pignon droit, trois roues dentées, qui actionnées, procurent des vitesses de rotation très différentes selon le diamètre", explique Vincent Damseaux, organisateur de l'exposition.

"Un cerveau pluridisciplinaire qui touche aussi bien les voies navigables avec les premières écluses, les ponts, qu'ils soient flottants, tournants ou mobiles, sans oublier l'aile volante qui fait rêver tout le monde. C'est d'ailleurs une pièce qui est reprise sur l'exposition avec une envergure de 5 mètres", ajoute l'organisateur.

Même si cet "homme volant" n'a jamais réussi à décoller, la pièce vaut le détour. Elle est à découvrir parmi d'autres pièces de Léonard De Vinci dans l'exposition qui lui est consacrée.