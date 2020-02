Une exposition originale sur le DISCO, à découvrir "assis dans son fauteuil"... ou en dansant

Jean-pierre Pasqualini était sur le plateau du RTLINFO Avec Vous pour présenter l'exposition "Disco français", dont il est le commissaire. Il répondait aux questions de notre présentatrice Alix Battard.

Cette exposition n’est pas comme les autres. C’est une exposition en ligne, donc on la visite, mais sur internet ?



Assis dans son fauteuil. C’est un site internet qui est celui de la SACEM, la SABAM française. La SACEM a décidé de valoriser le patrimoine de la musique, de la chanson française, francophone, parce qu’on a évidemment quelques amis francophones, notamment belges dans l’exposition, comme Jacques Brel qui a fait du disco, avec une chanson qui s’appelle les F, les fameux flamingants.



Cette chanson est considérée comme du disco ?



Quand vous écoutez le son, vous verrez que l’arrangement de François Robert est vraiment disco. On peut danser.



Pourquoi cette exposition ? Vous trouviez que cette musique n’était pas reconnue à sa juste valeur ?



Elle avait besoin d’une exposition sérieuse, patrimoniale, au même titre que d’autres gens. Puisque la SACEM s’occupe aussi de tous les grands noms. Le Boléro de Ravel et d’autres œuvres vraiment cultes. Je trouvais que c’était un petit peu laissé de côté. On pouvait sourire du côté un peu kitsch du disco. Et la musique populaire a le droit comme les autres à avoir ses lettres de noblesse. C’est normal. Ça nous a accompagné dans nos vies. C’est normal que ça rentre au panthéon.

Vous remontez d’abord aux origines du disco. Comment est né le disco et qu’est-ce qui caractérise ce style musical ?



C’est plusieurs facteurs qui ont amené la naissance du disco. Tout d’abord, un facteur purement musical. C’est-à-dire qu’on avait l’électronique qui commençait à naître avec ce qu’on a appelé les Moog, les synthétiseurs. On a eu quelques succès dès 72 avec le fameux Pop-corn qui avait donné une idée de ce que pouvait faire les machines à la place des vrais musiciens (…)



On a l’impression que le disco donne mieux en anglais alors qu’il y a beaucoup de titres au départ qui ont été écrits en français (YMCA, In the Navy…). Pourquoi ça donne mieux en anglais ?



Ce n'est pas ce que pensait Michel Bergé. Il avait pris le pari de faire du disco en français pour France Gall. Il avait écrit le fameux "Musique", "Et que chacun se laisse emporter", "Dancing disco" ou "Viens je t’emmène" en 78. Ces chansons-là étaient du disco en français. C’est l’un des rares qui a osé. Parce que beaucoup de gens pensaient que ça sonnerait pas mais il a prouvé que ça sonnait aussi en langue française.



La chanson "Born to be alive" de Patrick Hernandez, peut-être la plus emblématique du disco, a-t-elle une histoire particulière ?



Elle est un peu liée à la Belgique. Patrick Hernandez n’est pas belge mais il a beaucoup travaillé à Mouscron, qui a été une des capitales de la musique populaire dans les années 70, avant le disco. Dans une arrière-boutique d’un petit disquaire de Mouscron, on a fabriqué des tas de tubes qui ont envahi la France (…)