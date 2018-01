Une exposition retrace dès le 13 janvier à Bruxelles le parcours du peuple yézidi

(Belga) Une exposition met la communauté yézidie à l'honneur. Organisé à Bruxelles par la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'ONG ULB-Coopération, le projet s'intitule "Les Yézidis, un peuple entre exil et résistance". Ce peuple issu du nord de l'Irak a connu de nombreuses persécutions au cours de son histoire, dont la plus récente concerne celle de Daech. Des photos et vidéos racontent leur parcours.

L'exposition "Les Yézidis, un peuple entre exil et résistance" rassemble photographies et textes pour rendre compte du génocide perpétré par Daech contre le peuple yézidi. Les contenus visuels et textuels sont le fruit de plusieurs années de travail de deux journalistes reporters, Johanna de Tessières et Christophe Lamfalussy. L'exposition est aussi ponctuée d'interviews filmées de professeurs de l'ULB. Leur expertise permet au public d'appréhender le conflit yézidi sous un angle différent. La parole est également donnée aux membres de la communauté yézidie eux-mêmes. Depuis août 2014, cette communauté du nord de l'Irak a été directement visée par l'idéologie de Daech et ses atrocités. La population a été décimée, des milliers de femmes ont été enlevées et réduites à l'état d'esclaves sexuelles. Des hommes ont été exécutés et de nombreux enfants ont été endoctrinés et convertis en enfants soldats. Les quelque 420.000 personnes qui ont pu fuir ont trouvé refuge dans des camps ou se sont exilées. En Belgique, on compte entre 35.000 et 45.000 Yézidis, principalement installés à Liège. L'exposition est à voir du 13 janvier au 21 février 2018 à l'Espace Architecture La Cambre Horta, Place Flagey à Ixelles. (Belga)