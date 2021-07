Une exposition revient sur l'histoire anversoise de Bob et Bobette

(Belga) La bibliothèque Permeke à Anvers accueille tout au long du mois de juillet une exposition revenant sur le parcours de Bob et Bobette dans la Métropole. L'événement replonge le visiteur dans les premières aventures de deux jeunes héros créés par Willy Vandersteen, qui a vu le jour non loin de la bibliothèque.

Willy Vandersteen a grandi dans une petite maison de la Stuivenbergplein au nord d'Anvers. C'est là qu'il a puisé son inspiration pour le cadre des péripéties de Bob et Bobette. Les protagonistes de cette série, devenue entre-temps très prolifique, s'exprimaient d'ailleurs dans un patois anversois dans les premiers épisodes. Intitulée "Suske en Wiske in 't stad: De Antwerpse avonturen", l'expo montre plusieurs objets liés au monde de Bob et Bobette et bon nombre de bandes dessinées de la série dans lesquelles Anvers constitue le décor principal. Un parcours pédestre et cycliste est aussi proposé au départ de la bibliothèque passant par dix endroits de la ville, qui ont joué d'une certaine manière un rôle dans les aventures de Bob et Bobette, comme le Steen, la cathédrale Notre-Dame, la maison de Rubens et le musée Mayer van den Bergh. (Belga)