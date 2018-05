Une fresque signée Bozko voit le jour dans le quartier Sainte-Catherine à Bruxelles

(Belga) Une nouvelle fresque d'ampleur a fait son apparition quai au Bois de construction, dans le quartier Sainte-Catherine à Bruxelles. Initiée vendredi par l'artiste bulgare Bozko, elle sera inaugurée mercredi par l'échevine bruxelloise de la Culture Karine Lalieux.

La fresque représente un homme assis sur une balançoire. Bozko vit et travaille à Sofia. Ses oeuvres se distinguent par leurs personnages à l'apparence étrange mais aux airs attachants. Cette nouvelle fresque s'inscrit dans le cadre du parcours Street Art de la Ville. L'artiste est à Bruxelles pour le Balkan Trafik Festival. Le mur appartient à des propriétaires privés, qui ont répondu à l'appel à projet de la Ville lancé il y a environ deux ans. Celui-ci encourageait des habitants à proposer leurs murs visibles de la rue pour augmenter le parcours Street Art. "On développe le Street Art à la Ville parce que c'est la culture qui va dans la rue", défend Karine Lalieux. "La culture urbaine est aussi une culture pour tous. On profite de la venue d'artistes étrangers pour développer le parcours Street Art, sans bien sûr en oublier les artistes belges qui restent très présents." Cette fresque est réalisée par la Ville de Bruxelles, en collaboration avec le festival Balkan Trafik. (Belga)