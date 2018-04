Une légende avec Charlemagne au cœur de la 22e journée du Folklore et des traditions

(Belga) La commémoration d'une ancienne procession dont le souvenir date de 1518 et dans laquelle le géant Bayard est poursuivi par des figurants représentant Charlemagne, sera au coeur du cortège de la 22e journée du folklore et des traditions organisée à Namur, le 21 avril, a annoncé mardi l'asbl Folknam.

Dans son écrit "Légende et coutumes du pays de Namur", le folkloriste namurois Félix Rousseau relevait la présence d'un groupe particulier au sein du cortège de 1518. Au sein de celui-ci, il évoque la reconstitution de la légende des quatre fils Aymon poursuivis par Charlemagne et qui se sauvent de leur mauvais pas avec le concours de Bayard, le cheval-fée et avec la complicité de l'enchanteur Maugis. La reconstitution de cette scène historico-folklorique pour en fêter les 500 ans sera donc au cœur du cortège organisé le 21 avril prochain. Lors de cette 22e journée du folklore et des traditions, le samedi matin sera consacré aux "ateliers du folklore" qui seront l'occasion pour les groupes folkloriques présents d'inviter le public namurois à une initiation au folklore via des danses, de la musique traditionnelle et folklorique. Le cortège composé d'une dizaine de groupes circulera l'après-midi dans les rues de la capitale wallonne avant de terminer par un rondeau sur la place de l'Ange. Parmi les groupes présents figurent les Echasseurs namurois, les Alfers, le 1er régiment des Etats de Belgique unis ou encore le Char de Belgrade. En parallèle, un grand bal folk gratuit et ouvert à tous sera organisé place d'Armes par les groupes "Accordance" et "Les Céciles". Place sur laquelle, tout au long de la journée, un marché artisanal prendra place au sein duquel trois groupes folkloriques reconstitueront des campements des troupes historiques qu'ils représentent. (Belga)